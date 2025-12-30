https://news.day.az/azerinews/1806378.html Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin 2025-ci il payız sessiyasının sonuncu plenar iclasında təbrik məktubu ünvanlanması təklifi ilə çıxış edib.
Təklif alqışlarla qəbul edilib.
