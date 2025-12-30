Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb

Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin 2025-ci il payız sessiyasının sonuncu plenar iclasında təbrik məktubu ünvanlanması təklifi ilə çıxış edib.

Təklif alqışlarla qəbul edilib.