В Армении проходит заседание Совета по конституционным реформам

В Армении началось заседание Совета по конституционным реформам.

Как сообщает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

Министерство юстиции Армении не приводит подробности заседания.

Отметим, что правящая в Армении партия "Гражданский договор" выступила с инициативой принятия новой Конституции страны. Ожидается, что партия объявит о проведении референдума с целью принятия новой Конституции в случае победы на парламентских выборах в Армении в июне 2026 года.