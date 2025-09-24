https://news.day.az/world/1782828.html В Армении проходит заседание Совета по конституционным реформам В Армении началось заседание Совета по конституционным реформам. Как сообщает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ. Министерство юстиции Армении не приводит подробности заседания. Отметим, что правящая в Армении партия "Гражданский договор" выступила с инициативой принятия новой Конституции страны.
В Армении проходит заседание Совета по конституционным реформам
В Армении началось заседание Совета по конституционным реформам.
Как сообщает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.
Министерство юстиции Армении не приводит подробности заседания.
Отметим, что правящая в Армении партия "Гражданский договор" выступила с инициативой принятия новой Конституции страны. Ожидается, что партия объявит о проведении референдума с целью принятия новой Конституции в случае победы на парламентских выборах в Армении в июне 2026 года.
