В Азербайджане внесены изменения в правила продажи мясной продукции

В Азербайджане внесены изменения в "Правила предоставления акта экспертизы, разрешающего продажу продукции владельцу продуктов, соответствующих ветеринарным нормам, или маркировки продукции (мяса, туш животных и птицы, других продуктов)".

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, маркировка мяса, туш животных и птицы, а также других мясных продуктов с помощью ветеринарных клейм и штампов на основании экспертного акта становится обязательной.

Проверку мяса и мясной продукции, а также других продуктов животного происхождения будут проводить ветеринарные специалисты, работающие в производственно-контрольных подразделениях предприятий и организаций, зарегистрированные Агентством по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики.