Все больше эстонцев старше 70 лет продолжают работать

За 30 лет в общей численности населения Эстонии и Финляндии удвоилась доля людей в возрасте 70 лет и старше. Увеличилось и число работающих пенсионеров, которых, по словам ученых, мотивирует как потребность в дополнительном доходе, так и желание внести свой вклад в общество.

Как передает Day.Az со ссылкой на новостной портал err.ee, в Финляндии количество людей старше 70 лет превысило в августе этого года один миллион. Йоонас Тойвола из финского Статистического центра пояснил, что в эту возрастную группу теперь вошло поколение послевоенного бэби-бума.

В Эстонии людей в возрасте 70 лет и старше - 203 тысяч. Если в Финляндии эта возрастная группа составляет пятую часть населения, то в Эстонии - 15%.

По словам профессора демографии Таллиннского университета Аллана Пуура, эти цифры наглядно отражают старение населения, а также демографические различия между Эстонией и Финляндией.

По данным Департамента статистики, в прошлом году каждый десятый житель Эстонии в возрасте 70-89 лет работал, всего 18 300 человек. При этом в данной возрастной группе среди мужчин работали 14%, среди женщин - 8%, более половины таких работников трудились неполный рабочий день.

Данные также показывают, что люди с высшим образованием продолжают работать чаще, чем те, у кого среднее образование. Старший научный сотрудник Института общественных наук при Таллиннском университете Лийли Абуладзе сказала, что причины продолжать работать у пожилых людей разные.

"В Эстонии самой распространенной причиной является финансовая необходимость, и это подтверждает высокий риск бедности среди пожилых людей по сравнению с другими странами Европы. Но можно сказать, что почти столько же людей считают работу необходимой или просто получают удовольствие от работы. Люди чувствуют, что могут внести вклад в общество и быть нужными. Кроме того, для некоторых это возможность оставаться частью общества и ощущать свою вовлеченность", - сказала Абуладзе.

По словам Аллана Пуура, старение населения увеличивает расходы государства на пенсии и здравоохранение, а также придает пожилым людям больший политический вес на выборах. В результате, по его словам, долгосрочный фокус общества неизбежно смещается от тем, связанных с молодежью (образование, семейная политика), к потребностям пожилых людей.