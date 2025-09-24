https://news.day.az/sport/1782969.html Самир Абасов отказался заключать контракт с африканским легионером Клуб отказался от услуг игрока сборной Демократической Республики Конго Арно Лусамбы. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportinfo.az, главный тренер Самир Абасов решил не заключать контракт с центральным полузащитником. Изначально Абасов проявлял интерес к африканскому легионеру, однако после тщательного анализа передумал.
Лусамба, родившийся в Меце, Франция, является воспитанником "Нанси". Последним клубом в его карьере был "Банияс" в Объединенных Арабских Эмиратах.
Стоит отметить, что в период с 2022 по 2024 год он выступал за "Аланьяспор" и "Пендикспор" в турецкой Суперлиге. Во Франции он играл за "Ниццу" и "Амьен", а в Бельгии - за "Брюгге".
