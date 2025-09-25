Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече обсуждалось сотрудничество между Азербайджаном и МККК, а также изучение возможностей будущего сотрудничества.

Джейхун Байрамов отметил важность усилий МККК по выяснению судеб пропавших без вести азербайджанцев.