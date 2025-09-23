Мост через Араз: символ новой эпохи для Южного Кавказа

Автор: Акпер Гасанов

Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу в интервью азербайджанским СМИ не только подчеркнул позитивную динамику сотрудничества между двумя странами, но и рассказал о ходе строительства нового моста через реку Араз в районе Агбанд-Келале, который должен соединить Иран и Азербайджан. По словам дипломата, около 63% строительных работ уже завершено, и проект, как ожидается, будет сдан к концу текущего года.

Это заявление контрастирует с теми позициями, которые нередко занимал экс-посол Ирана в Армении Мехди Собхани, известный своими провокационными и зачастую однобокими комментариями. Если Собхани позволял себе риторику, подливающую масла в огонь армяно-азербайджанского противостояния, то Демирчилу демонстрирует совершенно иной подход - конструктивный, направленный на углубление двустороннего партнерства. Этот контраст особенно важен сегодня, когда Южный Кавказ стоит на пороге новых экономических и политических трансформаций.

Кроме того, новый мост через Араз - это не просто транспортный объект, но и символ того, что Баку и Тегеран способны объединять усилия ради общей выгоды. В современном мире именно инфраструктура часто становится фундаментом для укрепления доверия. Дороги, железные магистрали, энергетические коридоры и мосты соединяют не только территории, но и интересы государств.

По словам Демирчилу, одновременно с возведением моста Иран ведет масштабные работы по расширению шоссе в направлении Джуги. В частности, запланировано строительство нескольких туннелей, что позволит превратить этот маршрут в полноценный транспортный коридор. Важно, что проект реализуется за счет собственных средств Ирана, и уже это свидетельствует о серьезности намерений и стратегическом видении иранской стороны.

Тут стоит отметить, что для Азербайджана этот проект имеет многослойное значение. Во-первых, он упрощает транспортное сообщение между Нахчываном и основной территорией нашей страны. На протяжении десятилетий Нахчыван оставался анклавом, чье сообщение с остальной частью Азербайджана было ограничено политическими и географическими обстоятельствами. Новый мост и обновленное шоссе позволят жителям и предпринимателям легче перемещаться, сокращая расстояния и время в пути.

Во-вторых, проект открывает перед Азербайджаном новые торговые перспективы. Расширение логистических маршрутов через Иран дает возможность не только увеличить двусторонний товарооборот, но и превратить Азербайджан в важное звено региональной цепочки поставок. Учитывая, что Иран является рынком с почти 90-миллионным населением, а также важным транзитным узлом на пути в Персидский залив и Южную Азию, перспективы для азербайджанских производителей очевидны.

В-третьих, этот проект приносит Азербайджану не только экономическую выгоду, но и политические дивиденды. В условиях, когда отдельные внешние игроки пытаются противопоставить страны региона друг другу, Баку и Тегеран демонстрируют, что прагматизм и взаимная выгода сильнее любых спекуляций.

В ближайшей перспективе новый мост и шоссе позволят Азербайджану активнее развивать экспорт в Иран и через него в третьи страны. По словам Демирчилу, Тегеран стремится увеличить объем товарооборота с Баку по двум ключевым направлениям. Это значит, что уже в ближайшие годы можно ожидать роста взаимных инвестиций, создания совместных предприятий и расширения логистической инфраструктуры.

Кроме того, укрепление транспортной связанности неизбежно повысит инвестиционную привлекательность приграничных районов Азербайджана. Многие населенные пункты смогут стать центрами малого и среднего бизнеса, а также транспортно-логистических хабов. В долгосрочной перспективе это приведет к созданию новых рабочих мест, развитию сферы услуг и росту налоговых поступлений.

Особенно важно подчеркнуть символизм этого проекта. Баку неоднократно доказывал, что готов работать над инициативами, которые учитывают интересы всех сторон, и мост Агбанд-Келале - очередное подтверждение этой политики.

Подобные проекты усиливают международный имидж страны как надежного партнера, готового вкладывать в общее развитие Южного Кавказа.

Немаловажно отметить, что реализация моста через Араз никак не мешает продвижению проекта Зангезурского коридора, а напротив, органично дополняет его. Азербайджан показывает, что способен параллельно развивать несколько транспортных направлений. Это повышает устойчивость всей системы региональной логистики и снижает зависимость от одного-единственного маршрута.

Более того, успешная реализация моста доказывает, что Азербайджан обладает ресурсами и политической волей вести сразу несколько масштабных инфраструктурных проектов. В результате выигрывают не только азербайджанские граждане, но и весь регион, получающий новые каналы коммуникации и торговли.

Таким образом, новый мост через Араз - это проект с глубоким политическим, экономическим и символическим значением. Он открывает новые возможности для торговли, упрощает транспортное сообщение, стимулирует развитие регионов и укрепляет доверие между Азербайджаном и Ираном.

Очевидно же, что Южный Кавказ сегодня нуждается именно в таких инициативах - проектах, которые строят мосты, а не стены. И Азербайджан, выстраивая сотрудничество с Ираном, вновь подтверждает свою роль одного из ключевых архитекторов мира, стабильности и развития в нашем регионе.