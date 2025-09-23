В Австралии женщина разбила дверь закрытого магазина

Женщина в австралийском Мельбурне очень расстроилась закрытым дверям в магазине одежды и, взломав вход, забрала нужные ей вещи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Платить за них рассерженная дама не стала.

Представляем вашему вниманию данное видео: