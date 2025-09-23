https://news.day.az/world/1782531.html

В Австралии женщина разбила дверь закрытого магазина - ВИДЕО

Женщина в австралийском Мельбурне очень расстроилась закрытым дверям в магазине одежды и, взломав вход, забрала нужные ей вещи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Платить за них рассерженная дама не стала. Представляем вашему вниманию данное видео: