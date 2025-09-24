https://news.day.az/sport/1782998.html

Сборная Азербайджана объявила окончательный состав на Игры СНГ

Сборная Азербайджана среди футболистов до 16 лет огласила окончательный состав на Игры СНГ, которые пройдут в Габале. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда выступит в группе А. Соперниками азербайджанской сборной станут Таджикистан (27 сентября) и Кыргызстан (1 октября). В окончательный список вошли футболисты: 1