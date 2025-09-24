В последние годы в Азербайджане были приняты 6 госпрограмм, посвященных развитию статистики

В последние годы в Азербайджане были приняты шесть государственных программ, посвященных развитию статистики.

Об этом на III Международном статистическом форуме заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, статистика является основным методологическим инструментом государства.

"В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева правительство уделяет большое внимание развитию статистики. В последние годы Государственный комитет по статистике Азербайджана значительно продвинулся в своём развитии - как с методологической, так и с организационной точки зрения", - сказал премьер-министр.

Отметим, что 3-й Международный статистический форум на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" продлится до 26 сентября.

Форум, приуроченный ко Всемирному дню статистики, организован Государственным комитетом по статистике Азербайджанской Республики совместно с Межгосударственным статистическим комитетом Содружества независимых государств (СНГ).

В форуме участвуют высокопоставленные делегации из 15 стран и 10 международных организаций, а также известные представители научного сообщества и эксперты.

Форум имеет важное значение для развития сотрудничества в сфере статистики, расширения двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также демонстрации достижений страны в социально-экономической, культурной и политической сферах.