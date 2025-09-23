Российский пограничный корабль «Расул Гамзатов» прибыл в Бакинский порт

Пограничный сторожевой корабль Российской Федерации "Расул Гамзатов" прибыл в Бакинский порт.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В соответствии с Планом мероприятий между Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики и Пограничной службой Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в рамках взаимного визита пограничных сторожевых кораблей береговых охранных пограничных служб Азербайджана и России, 23 сентября пограничный сторожевой корабль Береговой охраны ФСБ РФ "Расул Гамзатов" прибыл в Баку.

В рамках визита планируется обмен мнениями между азербайджанской и российской делегациями о проведённых мероприятиях между пограничными службами Азербайджанской Республики и Российской Федерации, обсуждение существующей оперативной ситуации в Каспийском море, рассмотрение результатов взаимодействия в ходе совместных оперативно-профилактических мероприятий, а также уточнение обмена информацией между аппаратами пограничных представительств.

В ходе визита запланировано проведение товарищеского футбольного матча между представителями Пограничной службы Азербайджана и Береговой охраны России в Спортивном центре "Серхедчи", а также взаимное посещение сторонами пограничных сторожевых кораблей.

В рамках культурной программы для гостей организованы визиты в Центр Гейдара Алиева и Государственный историко-архитектурный заповедник "Атешгях", а также знакомство с культурно-историческими памятниками города Баку.