В рамках I Международного инвестиционного форума прошла панельная сессия на тему "Стратегические хабы на фоне глобальных изменений"

В рамках первого Азербайджанского международного инвестиционного форума под эгидой Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Баку состоялась панельная сессия на тему "Стратегические хабы в условиях глобальных изменений".

Как сообщает Day.Az, в сессии приняли участие представители государственных органов, эксперты ведущих мировых аналитических центров и представители международных организаций.

На панельной сессии, модератором которой выступил представитель Euronews Тоби Грегори, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев рассказал о значении Азербайджана как важного транзитного узла, обеспечивающего доступ к мировым рынкам. Он также подчеркнул важность создания новых возможностей для развития связей на Южном Кавказе и в Центральной Азии в рамках инициативы "Один пояс, один путь" для региональной стабильности и развития. Министр отметил стратегическое значение диверсификации транспортных маршрутов между Востоком и Западом. Было отмечено, что Средний коридор играет важную роль в диверсификации транзитных возможностей, а Зангезурский коридор станет одной из его основных артерий.

На сессии выступили заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, заместитель министра энергетики Орхан Зейналов, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики Лу Мэй, региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс, директор Центра международных и стратегических исследований Университета LUISS Раффаэле Марчетти, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза и бывший президент Нового банка развития Бразилии Маркос Троиджио, которые поделились своими взглядами на стратегическое значение Южного Кавказа и Центральной Азии на фоне глобальных изменений, роль растущего потенциала этих регионов в международных отношениях и содействие трансрегиональной интеграции посредством инфраструктурных, энергетических и транспортных проектов.

На сессии, состоявшей из двух частей - "Транснациональный путь к миру и процветанию (TRIPP)" и "Роль Южного Кавказа и Центральной Азии в глобальном сценарии", выступил известный экономист, генеральный директор консалтинговой компании Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини. Он поделился своими взглядами на макроэкономическую стабильность, эффективное государственное управление, роль финансового капитала и диверсификации в экономическом развитии, существующую синергию между технологиями и энергетикой, а также влияние традиционных и чистых источников энергии на экономическую диверсификацию. Было отмечено, что Южный Кавказ и Центральная Азия играют стратегическую роль в новом многополярном порядке мировой экономики, выступая мостом между Европой и Азией. Инициатива TRIPP является важным инструментом, который не только укрепляет экономическую интеграцию, но и способствует миру и процветанию в регионе.