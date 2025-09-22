Супертайфун «Рагаса» обрушится на Китай

Супертайфун "Рагаса", который стал 18-м в этом году, достигнет побережья Китая 24 сентября.

Как передает Day.Az, об этом сообщило национальное метеорологическое управление КНР.

Ожидается, что тайфун, принявший форму супертайфуна 21 сентября, обрушится на провинцию Гуандун в период с утра до полудня, пройдя вдоль побережья от города Шаньвэй до города Вэньчан.

Как уточнили специалисты, "Рагаса" продолжит набирать силу и станет самым мощным тайфуном, который будет зафиксирован в Китае в этом году. Тайфун окажет влияние на южные и восточные регионы страны начиная с 19 сентября, принесет сильные дожди и порывистый ветер. Наибольшее воздействие ощутят такие регионы, как Тайвань, а также провинции Гуандун, Фуцзянь, Гуанси-Чжуанский автономный район, Цзянсу и Аньхой.

Метеорологическое управление призвало власти принять меры по предупреждению и минимизации последствий, включая эвакуацию людей из потенциально опасных зон и приостановку мероприятий на открытом воздухе, в том числе работ на высоте. Жителям этих регионов рекомендуется оставаться в безопасных помещениях и избегать выхода на улицу без крайней необходимости.