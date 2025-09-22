Многомиллиардные инвестиции пойдут на создание современной прибрежной зоны в Баку

В рамках пленарной сессии I Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего сегодня в Баку, при участии заместителя премьер-министра Азербайджана Самира Шарифова и министра инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда бин Хасана Ас-Сувейди состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством экономики Азербайджана и Modon Holding Объединенных Арабских Эмиратов по развитию концепции "Город в городе" (City within a City).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Modon Holding Джасем Мохамед Бу Атаба Аль Зааби.

Концепция, предполагающая инвестиции в размере до 5 млрд долларов, предусматривает организацию современной прибрежной зоны вокруг озера Бёюкшор с созданием медицинских и образовательных учреждений, торговых объектов и гостиниц.