Во Франции назвали предварительную стоимость реставрации Лувра

Предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра после ограбления были пересмотрены, общая сумма проекта увеличилась до €1,15 млрд. Об этом сообщил глава Счетной палаты Франции Пьер Московиси на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В целом, проект открывает ему новые возможности для возрождения. Стоит отметить, что его стоимость составит около 1,15 миллиарда евро", - сказал он.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге.

Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет. По информации Ynet, представитель грабителей предлагал выкупить музейные экспонаты израильской охранной компании. Тем временем во Франции уже арестовали семерых подозреваемых, а дирекция Лувра и префектура полиции перекладывают друг на друга ответственность за допущенное ограбление.