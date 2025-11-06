В Билясуваре открылась выставка фотографий и живописи "Дух Победы"

В рамках "Фестиваля музыки и театра Победы" в Билясуваре состоялось открытие выставки фотографий и живописи "Дух Победы", приуроченной к пятой годовщине Великой Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, которая оставила неизгладимый след в истории азербайджанского народа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры.

Мероприятие прошло в Билясуварской государственной картинной галерее при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти Билясуварского района, а также при содействии Союза фотографов Азербайджана и Государственной картинной галереи Азербайджана. В выставке приняли участие представители властей, деятели искусства и общественность.

В выступлениях подчёркивались историческое значение Победы, светлая и незабываемая память о шехидах, а также героизм Азербайджанской Армии. Отмечалась важность представления процессов восстановления Карабаха средствами искусства. Представленные работы передают дух Победы, национальное единство и красоту освобожденного от оккупации Карабаха глазами художников и фотографов.

Цель выставки - популяризация исторической ценности Победы через искусство и укрепление чувства патриотизма среди молодежи.