В Национальном музее искусств Азербайджана пройдут мероприятия, посвящённые знаменательным датам

В течение ноября в Национальном музее искусств Азербайджана будут организованы просветительские и художественные мероприятия для детей, приуроченные к памятным датам. Программы патриотической направленности посвящены увековечению памяти шехидов Отечественной войны, укреплению воспитания молодого поколения в духе национальных духовных ценностей, а также развитию их интеллектуальных и творческих способностей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе музея.

В сотрудничестве с Агентством социальных услуг министерства труда и социальной защиты населения и инклюзивным коллективом "Parla" в музее будет организован концерт "Звуки Победы - Песнь Триумфа". Мероприятие будет посвящено Великой Победе и светлой памяти шехидов, а также ветеранам. Концерт состоится 13 ноября.

7 ноября в 12:00 в музее пройдёт концертная программа "Победа народа" с участием учащихся Детской музыкальной школы №7 имени Гусейнгулу Сарабского.

8 ноября - в День Победы - в музее будут организованы лекция "Пятилетие летописи Победы", художественный мастер-класс и тематическая экскурсия.

9 ноября - в День Государственного флага - дети примут участие в лекции, мастер-классе "Государственные символы - Герб и Флаг", а также в тематической экскурсии, посвящённой государственным атрибутам Азербайджана.

17 ноября - в День национального возрождения состоятся лекция "Национальное возрождение", мастер-класс "Государственные символы - Герб и Флаг" и тематическая экскурсия.

