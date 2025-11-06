Сержу Саргсяну запретили выезд из страны

Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну запрещён выезд из страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил один из сторонников Саргсяна Армен Ашотян.

По его словам, против экс-президента выдвинуто новое обвинение.

Адвокат Амрам Макинян сообщил, что Комитет по борьбе с коррупцией ограничил выезд третьего президента Армении Сержа Саргсяна из страны в связи с делом, связанным с событием 2019 года.

Запрет на выезд наложен на основании нового обвинения.

Макинян уточнил, что Комитет по борьбе с коррупцией вечером накануне неожиданно объявил о необходимости повторного вызова Саргсяна.

По словам адвоката, это решение связано с тем, что ранее суд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о запрете экс-президенту покидать страну.