Сержу Саргсяну запретили выезд из страны
Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну запрещён выезд из страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил один из сторонников Саргсяна Армен Ашотян.
По его словам, против экс-президента выдвинуто новое обвинение.
Адвокат Амрам Макинян сообщил, что Комитет по борьбе с коррупцией ограничил выезд третьего президента Армении Сержа Саргсяна из страны в связи с делом, связанным с событием 2019 года.
Запрет на выезд наложен на основании нового обвинения.
Макинян уточнил, что Комитет по борьбе с коррупцией вечером накануне неожиданно объявил о необходимости повторного вызова Саргсяна.
По словам адвоката, это решение связано с тем, что ранее суд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о запрете экс-президенту покидать страну.
