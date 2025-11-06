Хорошая новость для желающих привезти телефон из-за рубежа

Импорт 1 мобильного устройства для личного пользования физическим лицом в течение календарного года будет освобожден от акцизного налога.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.