https://news.day.az/economy/1793519.html Хорошая новость для желающих привезти телефон из-за рубежа Импорт 1 мобильного устройства для личного пользования физическим лицом в течение календарного года будет освобожден от акцизного налога.
Хорошая новость для желающих привезти телефон из-за рубежа
Импорт 1 мобильного устройства для личного пользования физическим лицом в течение календарного года будет освобожден от акцизного налога.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре