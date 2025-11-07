Выпуск GTA VI вновь перенесли
Выпуск релиза игры Grand Theft Auto (GTA) VI перенесли, он выйдет 19 ноября 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила компания-разработчик Rockstar в соцсети X.
"Приносим извинения за то, что затягиваем и без того долгое ожидание, но эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете и которого заслуживаете", - говорится в заявлении.
GTA VI изначально планировали выпустить осенью 2025 года, однако весной разработчики сообщили, что переносят ее релиз на май 2026 года.
В начале сентября известный инсайдер Том Хендерсон предсказал неизбежный перенос Grand Theft Auto VI. По мнению автора, Rockstar перенесет выход долгожданной игры на осень 2026 года.
