Сильный град наделал бед в Аргентине - ВИДЕО

На Буэнос-Айрес обрушились льдины размером с теннисный мяч. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается о серьезных повреждениях: крыши пробиты и обрушены, сильный ветер повалил множество деревьев и оборвал провода, из-за чего тысячи людей остались без света.