Сильный град наделал бед в Аргентине

На Буэнос-Айрес обрушились льдины размером с теннисный мяч.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается о серьезных повреждениях: крыши пробиты и обрушены, сильный ветер повалил множество деревьев и оборвал провода, из-за чего тысячи людей остались без света.