Магнитная буря на Земле на время утихла

Магнитная буря, которую вызвал приход к Земле облака плазмы, в настоящее время утихла. Как передает Day.Az, об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики.
Уточняется, что уже несколько часов степень возмущенности магнитного поля (мощность) Земли, которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо", находится на отметке "штиль".
При этом мощность магнитной бури в четверг достигала уровня G3.
