Скончался отец министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева.
Как отмечается, коллектив министерства здравоохранения выражает глубокую скорбь в связи с кончиной отца министра здравоохранения Теймура Мусаева - Юсифа Мусаева, и выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.
