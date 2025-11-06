Скончался отец министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство здравоохранения.

Как отмечается, коллектив министерства здравоохранения выражает глубокую скорбь в связи с кончиной отца министра здравоохранения Теймура Мусаева - Юсифа Мусаева, и выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.