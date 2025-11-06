https://news.day.az/sport/1793573.html Кади Боржес выбыл до следующего года Стала известна степень травмы полузащитника "Карабаха" Кади Боржеса, полученной вчера в матче с "Челси". Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, футболист сразу после игры прошёл медицинское обследование. По его результатам у игрока выявлен перелом левой малоберцовой кости.
Кади Боржес выбыл до следующего года
Стала известна степень травмы полузащитника "Карабаха" Кади Боржеса, полученной вчера в матче с "Челси".
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, футболист сразу после игры прошёл медицинское обследование.
По его результатам у игрока выявлен перелом левой малоберцовой кости.
Согласно предварительному прогнозу врачей, процесс лечения и восстановления Кади Боржеса займёт примерно 8-10 недель.
Ранее мы сообщали, что агдамский "Карабах" в Баку сыграл вничью с "Челси" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре