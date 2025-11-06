Кади Боржес выбыл до следующего года

Стала известна степень травмы полузащитника "Карабаха" Кади Боржеса, полученной вчера в матче с "Челси".

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, футболист сразу после игры прошёл медицинское обследование.

По его результатам у игрока выявлен перелом левой малоберцовой кости.

Согласно предварительному прогнозу врачей, процесс лечения и восстановления Кади Боржеса займёт примерно 8-10 недель.

Ранее мы сообщали, что агдамский "Карабах" в Баку сыграл вничью с "Челси" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.