https://news.day.az/sport/1793533.html Азербайджан поднялся в рейтинге УЕФА после ничьей "Карабаха" с "Челси" Азербайджан приблизился к Сербии в рейтинге УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это стало возможным благодаря ничейному результату в матче "Карабаха" с "Челси" (2:2) в IV туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу. Азербайджан занял 25-е место с коэффициентом 22.250.
Азербайджан приблизился к Сербии в рейтинге УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это стало возможным благодаря ничейному результату в матче "Карабаха" с "Челси" (2:2) в IV туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Азербайджан занял 25-е место с коэффициентом 22.250. На 24-м месте расположилась Сербия (22.375), а на 26-м - Словения (21.718).
Отметим, что лидирует в рейтинге Англия с коэффициентом 100.227.
