Азербайджан поднялся в рейтинге УЕФА после ничьей "Карабаха" с "Челси"

Азербайджан приблизился к Сербии в рейтинге УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это стало возможным благодаря ничейному результату в матче "Карабаха" с "Челси" (2:2) в IV туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Азербайджан занял 25-е место с коэффициентом 22.250. На 24-м месте расположилась Сербия (22.375), а на 26-м - Словения (21.718).

Отметим, что лидирует в рейтинге Англия с коэффициентом 100.227.