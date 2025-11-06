Айгюн Алиева о поддержке проектов, связанных с возвращением в Западный Азербайджан

Поддержка проектов, связанных с возвращением в Западный Азербайджан, станет приоритетом грантовых конкурсов 2026 года.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева на публичном обсуждении на тему "Возвращение в Западный Азербайджан", организованном сегодня Агентством.

Она отметила, что Агентство государственной поддержки НПО поддержало за три года 104 проекта. В их числе организация 50-60 конференций и форумов, издание 25 книг, создание 11 фильмов и сценариев, а также более 20 видеороликов.

"Эти проекты были реализованы не только в различных регионах Азербайджана, но и за рубежом: в Румынии, Будапеште, Казахстане, Узбекистане, Испании, Нидерландах и других странах".

Айгюн Алиева подчеркнула, что, как и в последние годы, процесс возвращения в Западный Азербайджан является приоритетным направлением грантовых конкурсов в 2026 году:

"В настоящее время проводится экспертиза представленных проектов. Приоритет будет отдан инициативам, направленным на организацию конференций по теме Западного Азербайджана за рубежом, проведение параллельных мероприятий в международных и региональных организациях, а также подготовку и распространение совместных докладов с зарубежными НПО".