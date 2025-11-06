В домах торжеств в Баку обнаружено мясо неизвестного происхождения.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило Агентство по продовольственной безопасности.

Отмечается, что в ходе контрольных мероприятий в некоторых объектах общественного питания и свадебных дворцах были выявлены факты использования мясной продукции неизвестного происхождения, а также не имеющей ветеринарной справки или ветеринарного сертификата. При этом не уточняется, в каких именно свадебных дворцах подавалось данное мясо.

В Агентстве заявили, что в настоящее время усилены контрольные мероприятия по всей стране. В отношении бизнеса, не соблюдающего требования законодательства, принимаются административные меры. Потребителей призвали требовать наличие соответствующих ветеринарных документов.