В Болниси открылась персональная выставка Арифа Гусейнова «Узелки времени»

5 ноября в Болнисском музее, расположенном в одноименном муниципалитете Грузии, открылась выставка работ Народного художника Азербайджана, видного мастера графики, профессора Арифа Гусейнова, созданная в рамках проекта "Узелки времени".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие советник посла Азербайджана в Грузии Кямал Халилов, ответственные сотрудники посольства, глава представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов, директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова, директор Национального музея Грузии Давид Лордкипанидзе и другие официальные лица, деятели искусства и культуры.

Работы художника демонстрировались в видеоформате на табло, установленном в фойе музея.

Давид Лордкипанидзе отметил, что отношения между Азербайджаном и Грузией, наряду со всеми другими областями, развиваются также и в сфере культуры. По его словам, подобные проекты вносят большой вклад в развитие культурных связей.

В свою очередь Амина Меликова высоко оценила открытие выставки, которая проводится впервые. Она подробно рассказала об исторической необходимости и значении создания Национального музея ковра, а также о перспективах развития искусства ковроткачества.

Сам автор - Ариф Гусейнов поблагодарил организаторов за открытие своей первой персональной выставки в Грузии.

Было отмечено, что на выставке, организованной в Болнисском муниципалитете, где сильны традиции ковроткачества и компактно проживают азербайджанцы, представлены 12 картин, созданных художником в 2024-2025 годах. Серия работ Арифа Гусейнова, воспевающая его любовь и привязанность национальным обычаям и традициям, а также имеющая интересную сюжетную линию, написана в смешанной технике на холсте.

На выставке также представлен ковер, сотканный по мотивам работы художника "История двух сердец". Этот ковер, изготовленный в отделе традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра, представляет собой сложное композиционное произведение, созданное с использованием 70 цветовых оттенков. Следует отметить, что работа художника впервые была перенесена на ковер.

В рамках проекта сотрудники детского отдела Азербайджанского национального музея ковра проведут для жителей и гостей Болниси мастер-класс "Как создается ковер?".

Выставка, организованная Азербайджанским национальным музеем ковра и Национальным музеем Грузии, а также посольством Азербайджана в этой стране, продлится до 5 декабря.