Франция начала расследование против TikTok

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование алгоритмов TikTok, которые могут подтолкнуть наиболее "уязвимых к самоубийству".

Как передает Day.Az, об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко, сообщает BFMTV.

Расследование началось после жалобы депутата парламента Артура Делапорта, который осуждает "легкость доступа" несовершеннолетних к TikTok.

Расследование затронет "пропаганду продукта, объекта или метода, используемых как средства самоубийства", говорится в заявлении прокуратуры. По данным ведомства, проверят также факт "предоставления онлайн-платформы для осуществления незаконных транзакций организованной преступной группой" и "нарушения функционирования системы автоматической обработки данных организованной преступной группой".

Таким образом, расследование касается "соблюдения обязательства платформы уведомлять о подозрениях в преступлениях, совершенных с ее помощью", "функционирования алгоритма в соответствии с его представлением пользователю" и "публикации контента, состоящего, в частности, из пропаганды самоубийств", уточняет Беко в своем заявлении.

Парламентская комиссия по расследованию деятельности TikTok под председательством Делапорта в сентябре выступила за запрет социальных сетей для лиц младше 15 лет и за введение "цифрового комендантского часа" для лиц в возрасте от 15 до 18 лет, уточнил телеканал.

В середине октября о намерении заблокировать TikTok для учащихся начальной и средней школы заявили на Тайване. Власти рассчитывают, что мера вступит в силу к концу 2025 года. Министр цифровых технологий Линь Ицзин тогда заявил, что есть три проблемных вопроса, связанных с TikTok: где платформа хранит данные пользователей; контролируется ли компания китайскими инвесторами и какой вред контент может нанести школьникам.

Доступ к социальной сети также ограничен в Афганистане и Индии. В США и Канаде запрещено устанавливать TikTok на правительственные устройства. В Китае действует своя версия приложения под названием Douyin, а международная версия TikTok недоступна.