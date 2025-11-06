Азербайджан после Победы: пространство сбывшихся надежд

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Победа Азербайджана в 44-дневной войне является одним из самых значимых событий последнего времени не только в масштабах Кавказа и Евразии, но и в мировом масштабе. Азербайджан не только одержал победу над страной, которая почти три десятилетия держала под оккупацией его территории и накачивала мускулы. Азербайджан продемонстрировал, что международное право вопреки существующему мнению живо и способно действовать. Мы показали достойный пример того, что надо уважать тот порядок, который существует.

Есть прекрасное восточное изречение: не разрушайте старый дом, пока не построили новый. Мы сейчас занимаемся строительством нового, но при этом поддерживаем существующие институты, которые должны продолжать действовать. Азербайджан своей справедливой борьбой показал, что нацелен на оздоровление ситуации посредством возвращения эффективности тем нормам, механизмам и стандартам, которые были приняты 80 лет назад по окончании Второй мировой войны и до последнего регулировали и регулируют международные отношения и обеспечивают мир и порядок.

Нам пришлось принудить Армению к миру. Сейчас популярно понятие "мир через силу". Нам пришлось претворить его в жизнь, и теперь мы продолжаем усилия для достижения всеобъемлющего мира на Кавказе. Армения по своей традиции затягивает процесс, занимается словоблудием и казуистикой, вместо того, чтобы поддержать дельные предложения официального Баку и вписаться в ту концепцию мироустройства, которую выдвинул Президент Ильхам Алиев сразу после завершения Второй карабахской войны.

Азербайджан через войну восстановил в регионе порядок и настойчиво требует, чтобы к нему присоединилась Армения. Действия Азербайджана вызывают пиетет у международного сообщества, в том числе у мировых держав. Даже США признают, что Президент Ильхам Алиев является одним из самых сильных лидеров современности. Не случайно Дональд Трамп в Вашингтоне 8 августа сказал, что он никому не советует перечить Ильхаму Алиеву и идти против его линии.

Тут вспоминается другая народная мудрость: наша сила в нашей справедливости. Справедливость, которую мы обеспечили, изменила и нас самих. Мы избавились от комплекса неполноценности, вызванного потерей территорий.

До войны 2020 года азербайджанская дипломатия провела огромную работу, которая была направлена на доведение до мира правдивой информации. Мир должен был знать, что происходило на самом деле, а не оставаться под влиянием фейковой дипломатии, которую всегда проводила Армения и отчасти продолжает делать это и сегодня.

В годы конфликта Азербайджан не сидел сложа руки. Мы смогли реализовать несколько крупномасштабных инфраструктурных проектов в сферах энергетики, транспорта, логистики. Нарабатывая геоэкономический потенциал, Баку успешно преобразовывал его в политический капитал. К осени 2020 года, когда Армения активизировала провокации на границах, Азербайджан уже был полностью готов к борьбе за свою территориальную целостность, и в военном, и в дипломатическом аспекте.

У нас была вера, была подготовка, была политическая воля. То, что страна развивается в правильном русле, мы показали в апреле 2016 года. Армения после апрельских боев пыталась делать вид, что одержала некую победу, и не сделала никаких выводов из своего поражения. Бахвальство и самоуверенность сыграли с Арменией злую шутку в 2020 году.

Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев полностью полагался на доверие своего народа. Народ выдал ему мандат доверия, вверил ему свою судьбу. Поэтому приказ о начале масштабной контрнаступательной операции в сентябре 2020 года был встречен и Вооруженными силами, и обществом адекватно. Мы помним, что во время 44-дневной войны у военкоматов выстраивались очереди из желающих идти на передовую. Каждый стремился сделать что-то для приближения Победы, чтобы еще раз заявить мировому сообществу, что мы находимся на правильной стороне истории, боремся за правду, за справедливость, за соблюдение законности во всех ее аспектах и проявлениях.

Сегодня мы, бесспорно, обладаем моральным и нравственным превосходством. Не только над бывшим оккупантом, но и над теми силами, которые занимались поджигательством в нашем регионе, подкармливали агрессора, придавали ему импульсы активности, пытались узаконить оккупацию азербайджанских земель. Азербайджан, когда это требовалось, применил жесткую силу, а сейчас мы делаем ставку на мягкую силу, чтобы облагородить атмосферу, показать соседям, что не вынашиваем никаких агрессивных планов. Наши взгляды на существующие проблемы трезвы и абсолютно не корригируются с понятиями варварства, вандализма, дикости - теми качествами, которые проявляла в годы первой войны и оккупации армянская сторона. Мы как нация победителей создаем среду, в которой сейчас бурлят нестандартные идеи и взгляды на существующий порядок вещей, мы умеем притягивать к себе энергию благополучия.

Бесспорно, мы изменились сами и стараемся изменить среду, в которой живем. Азербайджан - это не просто обозначение на карте, а самодостаточная страна, которая постоянно усиливает запас прочности за счет собственных ресурсов. Наша победа помогла нам самовыразиться на достойном уровне, показать, что мы являемся нацией и победителей, и созидателей. Мы никого не пугаем нашими возможностями, а, наоборот, предлагаем руку поддержки и дружбы.

Однозначно, одним из главных факторов, ставших гарантом нашей успешности, является сам лидер страны. Президент Ильхам Алиев постоянно нацелен на реформы и мотивирует нас на то же самое. На то, чтобы люди умели мыслить прогрессивно, умели опережать время и настраиваться на инновационный лад. Сам азербайджанский лидер в этом плане является образцом для подражания. Новаторство стало одним из самых характерных качеств, которые проявляет азербайджанский народ после Победы.

Траектория нашей жизни идет по восходящей. Мы активно проводим в жизнь новую экономическую политику, избавляемся от того, что прежде задерживало наше движение. Со всей ответственностью могу сказать, что ключи от нашей национальной стабильности находятся в наших руках. Не случайно "Азербайджан" звучит гордо на всех широтах. Мы видим, как успешно участвует Президент Азербайджана в международных встречах, в том числе на тех, где собираются, скажем так, избранные. Недавняя встреча в Шарм-эш-Шейхе показала, что Азербайджан усилиями своего Президента стал страной, которая представляет собой эталон саморазвития и самовыражения.

Символично, что Победа освежила наше восприятие, вселила в нас уверенность и помогает нам правильно и рационально позиционировать себя на международной арене. Мы добились главного - самоутверждения. И произошло это благодаря диалогу и доверию. Доверие всегда проверяется временем и конкретными шагами. И если учесть, что весь мир сейчас находится в поиске новых смыслов, можно сказать, что мы уже нашли эти смыслы для себя, сделали выводы и стали на сегодня пространством сбывшихся надежд. Это не метафора, а реальность.