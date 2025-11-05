Фестиваль "Цвет различия" продемонстрирует межконфессиональную солидарность Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями Гюндуз Исмаилов в рамках фестиваля "Цвет различия", организованном Госкомитетом в рамках "Года Конституции и суверенитета".

Г.Исмаилов сказал, что цель фестиваля "Цвет различия", который пройдет в Бакинском Экспоцентре, заключается в представлении уникальных примеров, отражающих межконфессиональную солидарность, национальное единство, духовное единство и религиозно-культурное многообразие Азербайджана, а также в демонстрации условий, созданных для развития обычаев, традиций и культурного наследия страны.

Он отметил, что на фестивале будут представлены фотостенды, выставки литературы, национальной одежды, изделий ручной работы и другие экспозиции, отражающие деятельность религиозных общин, их традиции и ценности.

"В первую очередь, участники фестиваля смогут ознакомиться со стендами многих религиозных организаций, в том числе Управления Мусульман Кавказа, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, Апостольской префектуры Римско-католической церкви, Бакинских религиозных общин горских, сефардских и европейских евреев, Азербайджанского библейского общества, Азербайджанского религиозного центра бахаи, Албано-удинской, Сознания Кришны, Грузинской православной и Молоканско-духовно-христианской религиозных общин. Мероприятие откроется исполнением Государственного гимна Азербайджанской Республики, а также будет показан видеоролик, отражающий атмосферу толерантности в Азербайджане", - сказал заместитель председателя.

Он подчеркнул, что фестиваль продолжится художественной частью, состоящей из выступлений музыкальных коллективов религиозных конфессий. В заключение представители религиозных организаций и волонтёры "АМИН" будут награждены благодарственными грамотами за активное участие.