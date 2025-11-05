https://news.day.az/society/1793282.html Учёные ожидают рост вспышечной активности на Солнце Вспышечная активность на Солнце будет варьироваться от высокой до очень высокой в среду. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - слабо возмущенная. Вспышечная активность - в диапазоне от высокой до очень высокой с ограниченными рисками для Земли", - говорится в сообщении.
