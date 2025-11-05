Компания Lalique представляет продолжение своей успешной коллекции — Terramineral, Chapter II

Бренд Lalique развивает успех своей коллекции Terramineral, навеянной силами природной стихии: извержением магмы из жерла вулкана и причудливыми потоками лавы, до неузнаваемости меняющей ландшафт. Новая "глава" коллекции - Terramineral, Chapter II - еще более полно раскрывает сходство вулканических процессов и создания хрусталя из раскаленной стеклянной массы: застывая в задуманной мастером совершенной форме, природа превращается в искусство. Для создания новых шедевров мастера использовали сложные ремесленные техники, до совершенства отточенные Lalique за почти 140-летнюю историю мануфактуры. Они позволили воплотить в хрупком хрустале мощь и силу стихии, до времени скрытой в недрах Земли, но способной за несколько минут изменить облик планеты, создать новые горные породы и великолепные кристаллы драгоценных минералов.

Все изделия коллекции созданы под руководством Марка Лармино, художественного и креативного директора Lalique, и команды креативной студии бренда. Следуя философии Рене Лалик, мастера превращают природные формы в произведения искусства, сохраняя баланс между традицией и современным взглядом на дизайн. Каждая деталь - воплощение безупречного вкуса и savoir-faire, которыми славится дом Lalique.

Совершенно новый для коллекции Terramineral объект - настенный светильник Caldera (название отсылает к термину "кальдера" - циркообразная котловина на вершине вулкана) выполнен из сатинированного хрусталя, по которому разбегаются тонкие линии, похожие на трещины земной коры, вызванные тектоническими процессами. Когда светильник включен, эти "трещины" сияют мягким рассеянным светом.

Новые вазы и чаши Silex (фр. "Кремень") получили свое название от еще одной горной породы - кремня. Наши предки делали из него первые ножи, скалывая по краям таким образом, чтобы полученное орудие формой напоминало веретено. Острые сколы кремня делают его похожим на хрусталь. Дизайнеры выбрали для линии Silex прозрачный и серый хрусталь, а также хрусталь янтарно-охристого оттенка Canyon, и воспроизвели в форме и отделке ваз и чаш природную фактуру кремня и характерные следы-сколы, оставленные на нем при обработке древними мастерами.

Декоративный флакон Magma с эксклюзивным ароматом Lalique de Lalique Extrait de Parfum (120 мл), выпущенный лимитированным тиражом 500 экземпляров, напоминает своей формой изысканный кристалл, созданный за тысячелетия в вулканических недрах Земли. Дизайнерам удалось соединить плавную текучесть магмы и совершенство законченных линий кристалла.

Ваза Basalte, выпущенная ограниченным тиражом 45 экземпляров, создана с применением технологии двойной заливки и сочетает хрусталь двух цветов: прозрачный и серый, как вулканический базальт. Скульптура Gorilla (ограниченный тираж 38 экземпляров) из черного хрусталя выполнена в классической технике литья по выплавляемым восковым моделям.

Линия украшений Terramineral пополнилась шестью новыми предметами, среди которых - кольца, браслеты, серьги-пусеты и каффы, подвески и браслеты-шнурки, развивают тему природных форм кристаллических друз, воплощенных в хрустале. Бесцветный хрусталь в оправе с покрытием из золота 750 пробы и хрусталь Persepolis Blue оттенка персидской бирюзы в серебре - сочетание элегантной классики и визионерской оригинальности, неизменно присущей Lalique.

Коллекция Terramineral, Chapter II представлена в бутике Ambiance на улице 28 мая. Ваза Basalte, скульптура Gorilla и ювелирная линия доступны по предзаказу.

Адрес: ул. 28 Мая, 5A, Баку, Азербайджан.

Телефон для связи: +994 (12) 498-62-94

Мануфактуру Lalique в Азербайджане эксклюзивно представляет ее официальный дистрибьютор - компания Italdizain. Больше информации о бренде и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/lalique.

О бренде Lalique

Компания Lalique основана в 1888 году во Франции художником, ювелиром, признанным визионером Рене Лаликом. Бренд стремительно завоевал известность, став символом смелости, элегантности, мастерства и художественного совершенства. За без малого 140 лет, прошедших с момента основания мануфактуры, Lalique занял ведущие позиции в самых разных сферах: от арт-объектов из стекла и хрусталя - до ювелирных украшений, парфюмерии и дизайна интерьера, парфюмерии. В активе Lalique - коллаборации с известными художниками и дизайнерами: Захой Хадид, Дэмиеном Херстом, Анишем Капуром, Ивом Кляйном, Ариком Леви, Терри Роджерсом и Джеймсом Тарреллом. С 1922 года все арт-объекты бренда изготавливаются вручную на исторической мануфактуре Lalique в Эльзасе, что гарантирует их непревзойденное качество.