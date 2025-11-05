В Азербайджане вырастет размер адресной соцпомощи

В 2026 году прожиточный минимум будет повышен до 300 манатов, что приведёт к увеличению размеров социальной помощи уже с будущего года.

Как передаёт Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на совместном заседании комитетов парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год".

По словам депутата, определение нового прожиточного минимума имеет важное значение для повышения ежемесячного размера адресной социальной помощи и расширения круга получателей:

"Повышение прожиточного минимума приведёт к росту суммы адресной социальной помощи, которую граждане будут получать с будущего года.

Кроме того, благодаря увеличению этого показателя больше семей сможет претендовать на адресную помощь. В настоящее время 80 300 малообеспеченных семей, в которых проживает 353 300 человек, получают государственную адресную социальную помощь. Это означает, что количество семей, которые выиграют от повышения, будет достаточно большим".

