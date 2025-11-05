https://news.day.az/politics/1793223.html В Баку проходит международная конференция на тему государственного суверенитета и национальных конституций - ФОТО В Баку проходит международная научно-практическая конференция на тему "Государственный суверенитет и национальные конституции в XXI веке: глобальные вызовы, тенденции и перспективы".
В Баку проходит международная конференция на тему государственного суверенитета и национальных конституций - ФОТО
В Баку проходит международная научно-практическая конференция на тему "Государственный суверенитет и национальные конституции в XXI веке: глобальные вызовы, тенденции и перспективы".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция организована совместно Центром социальных исследований Азербайджана и юридическим факультетом Стамбульского университета Турции.
Мероприятие проводится в рамках Года Конституции и суверенитета Азербайджанской Республики.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре