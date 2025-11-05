Названо число предотвращённых попыток наркотрафика через Азербайджан за два года

В 2019-2024 годах в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров правоохранительные органы Азербайджана выявили 47 863 факта.

Как сообщает Day.Az, об этом было заявлено на 16-м заседании руководителей органов, обеспечивающих соблюдение законодательства о наркотиках, которое проходило 28-31 октября в Вене.

Отмечено, что за указанный период был предотвращен незаконный оборот 33,5 тонны различных видов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Всего к уголовной ответственности привлечено 39 002 человека, из которых 510 - иностранные граждане.

Согласно официальной статистике, за последние два года было зафиксировано 10 попыток наркотрафика из соседних стран через территорию Азербайджана, в результате чего было изъято 600 килограммов наркотических средств.