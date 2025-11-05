Мирзоян рассказал о процессе нормализации отношений с Азербайджаном

С Азербайджаном установлен мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на международном форуме, проходящем в Ереване.

"Сейчас мы работаем над оставшимися компонентами", - сказал Мирзоян.