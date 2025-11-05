https://news.day.az/politics/1793266.html Мирзоян рассказал о процессе нормализации отношений с Азербайджаном С Азербайджаном установлен мир. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на международном форуме, проходящем в Ереване. "Сейчас мы работаем над оставшимися компонентами", - сказал Мирзоян.
Мирзоян рассказал о процессе нормализации отношений с Азербайджаном
С Азербайджаном установлен мир.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на международном форуме, проходящем в Ереване.
"Сейчас мы работаем над оставшимися компонентами", - сказал Мирзоян.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре