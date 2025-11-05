Как долго продлится нестабильная погода?
5 ноября в Азербайджане, в Баку и районах, ожидаются дожди.
Об этом сообщает Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
Днем осадки постепенно прекратятся. Ожидается умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью +9...+12°, днем +15...+18°. Атмосферное давление будет выше нормы - 769 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 80-90 %.
В большинстве районов Азербайджана погода будет в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах местами возможен дождь. В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни. Местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +6...+11°, днем +16...+21°, в горах ночью 0...+5°, днем +5...+9°.
