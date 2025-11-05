Вынесены приговоры обвиняемым в контрабанде на сумму более 300 млн. манатов

Состоялось итоговое судебное заседание по уголовному делу в отношении лиц, признанных подозреваемыми в ходе расследования, проведенного СГБ.

Как сообщает Day.Az, в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахмина Гумбатова был зачитан приговор.

Согласно приговору, Эльвин Ширинов приговорён к 8 годам лишения свободы, Зохраб Гидаятов - к 9 годам, а Гачгын Гумбатов - к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 192.3.2 и 206.3.2 УК АР.