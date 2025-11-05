https://news.day.az/society/1793207.html Вынесены приговоры обвиняемым в контрабанде на сумму более 300 млн. манатов Состоялось итоговое судебное заседание по уголовному делу в отношении лиц, признанных подозреваемыми в ходе расследования, проведенного СГБ. Как сообщает Day.Az, в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахмина Гумбатова был зачитан приговор.
Вынесены приговоры обвиняемым в контрабанде на сумму более 300 млн. манатов
Состоялось итоговое судебное заседание по уголовному делу в отношении лиц, признанных подозреваемыми в ходе расследования, проведенного СГБ.
Как сообщает Day.Az, в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахмина Гумбатова был зачитан приговор.
Согласно приговору, Эльвин Ширинов приговорён к 8 годам лишения свободы, Зохраб Гидаятов - к 9 годам, а Гачгын Гумбатов - к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 192.3.2 и 206.3.2 УК АР.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре