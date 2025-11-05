Как не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля?

На автомобильном рынке существуют различные способы обмана покупателей. Люди довольно часто сталкиваются с такими ситуациями.

Например, продавец расхваливает машину, уверяет, что у неё нет никаких проблем, однако уже через несколько дней после покупки выявляются серьёзные неполадки.

Некоторые прибегают к простым техническим уловкам, другие используют поддельные документы и психологическое давление. Особенно часто такие случаи встречаются на онлайн-платформах продаж.

Day.Az изучил методы обмана покупателей автомобилей.

Ниже представлен краткий гид о самых распространённых мошеннических схемах, способах защиты и признаках, на которые стоит обратить внимание.

Наиболее распространённые способы обмана

Один из самых популярных методов - скручивание пробега. Пробег старого и сильно эксплуатировавшегося автомобиля уменьшается, чтобы продать его как "мало ездивший" и выставить более высокую цену.

Есть продавцы, которые скрывают "тёмное прошлое" машины. Например, автомобиль, побывавший в серьёзной аварии или пострадавший во время наводнения, получают новые документы и выставляют как полностью исправный.

Другой хитрый способ - клонирование VIN номера и подделка документов.

Украденному или сильно повреждённому автомобилю присваивается VIN от "чистой" машины. В результате неизбежно возникают юридические проблемы.

Существуют также профессиональные перекупщики, которые представляются "частными продавцами". Так они пытаются уйти от ответственности, зная о скрытых дефектах автомобиля.

Широко распространён и приём с заманчиво низкой ценой.

В объявлении указывают очень дешёвую стоимость, но когда покупатель звонит, ему говорят, что "эта машина уже продана", и предлагают другой автомобиль - намного дороже. Аналогично действуют при продаже "в кредит".

Покупателю передают автомобиль, но позже под предлогом "банк не одобрил" заставляют подписать новый договор с более невыгодными условиями.

Некоторые продавцы предлагают фальшивые гарантии и дополнительные услуги. В документы тайно включают скрытые платежи (страховка, оборудование и т.д.), и покупатель платит, не осознавая этого. После сделки такие продавцы исчезают.

Существует также мошенничество с предварительной оплатой при "ввозе автомобиля из-за границы". Покупатель переводит деньги "за доставку", а продавец после этого пропадает. В последние годы такие случаи участились в социальных сетях.

Как понять, что вас пытаются обмануть?

Подозрительные признаки:

• Цена значительно ниже средней по рынку

• Продавец торопит: "Если не возьмёшь сегодня, завтра купят"

• Неполный пакет документов или несоответствие VIN

• Состояние салона, педалей и сидений не соответствует заявленному пробегу

• Требование оплатить только наличными или заранее

• Фото в объявлении повторяются на других сайтах или выглядят неоригинальными

Что нужно проверить при покупке автомобиля?

• Проверить VIN: номера на стекле, дверях и в моторном отсеке должны совпадать. Использовать онлайн-отчёты

• Провести технический осмотр: независимо от слов продавца показать авто стороннему механику

• Изучить документы: проверить историю владения, таможенные сведения, наличие долгов или залога

• Провести тест-драйв: внимательно прислушаться к работе двигателя, тормозов и подвески

• Оплачивать только официально: переводом через банк и с договором, а не наличными