Как не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля?
На автомобильном рынке существуют различные способы обмана покупателей. Люди довольно часто сталкиваются с такими ситуациями.
Например, продавец расхваливает машину, уверяет, что у неё нет никаких проблем, однако уже через несколько дней после покупки выявляются серьёзные неполадки.
Некоторые прибегают к простым техническим уловкам, другие используют поддельные документы и психологическое давление. Особенно часто такие случаи встречаются на онлайн-платформах продаж.
Day.Az изучил методы обмана покупателей автомобилей.
Ниже представлен краткий гид о самых распространённых мошеннических схемах, способах защиты и признаках, на которые стоит обратить внимание.
Наиболее распространённые способы обмана
Один из самых популярных методов - скручивание пробега. Пробег старого и сильно эксплуатировавшегося автомобиля уменьшается, чтобы продать его как "мало ездивший" и выставить более высокую цену.
Есть продавцы, которые скрывают "тёмное прошлое" машины. Например, автомобиль, побывавший в серьёзной аварии или пострадавший во время наводнения, получают новые документы и выставляют как полностью исправный.
Другой хитрый способ - клонирование VIN номера и подделка документов.
Украденному или сильно повреждённому автомобилю присваивается VIN от "чистой" машины. В результате неизбежно возникают юридические проблемы.
Существуют также профессиональные перекупщики, которые представляются "частными продавцами". Так они пытаются уйти от ответственности, зная о скрытых дефектах автомобиля.
Широко распространён и приём с заманчиво низкой ценой.
В объявлении указывают очень дешёвую стоимость, но когда покупатель звонит, ему говорят, что "эта машина уже продана", и предлагают другой автомобиль - намного дороже. Аналогично действуют при продаже "в кредит".
Покупателю передают автомобиль, но позже под предлогом "банк не одобрил" заставляют подписать новый договор с более невыгодными условиями.
Некоторые продавцы предлагают фальшивые гарантии и дополнительные услуги. В документы тайно включают скрытые платежи (страховка, оборудование и т.д.), и покупатель платит, не осознавая этого. После сделки такие продавцы исчезают.
Существует также мошенничество с предварительной оплатой при "ввозе автомобиля из-за границы". Покупатель переводит деньги "за доставку", а продавец после этого пропадает. В последние годы такие случаи участились в социальных сетях.
Как понять, что вас пытаются обмануть?
Подозрительные признаки:
• Цена значительно ниже средней по рынку
• Продавец торопит: "Если не возьмёшь сегодня, завтра купят"
• Неполный пакет документов или несоответствие VIN
• Состояние салона, педалей и сидений не соответствует заявленному пробегу
• Требование оплатить только наличными или заранее
• Фото в объявлении повторяются на других сайтах или выглядят неоригинальными
Что нужно проверить при покупке автомобиля?
• Проверить VIN: номера на стекле, дверях и в моторном отсеке должны совпадать. Использовать онлайн-отчёты
• Провести технический осмотр: независимо от слов продавца показать авто стороннему механику
• Изучить документы: проверить историю владения, таможенные сведения, наличие долгов или залога
• Провести тест-драйв: внимательно прислушаться к работе двигателя, тормозов и подвески
• Оплачивать только официально: переводом через банк и с договором, а не наличными
