В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По информации, землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло сегодня в 11:20 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.