В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). По информации, землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в 11:20 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.