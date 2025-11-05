Россия ведет работу над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями - в перспективе они станут гиперзвуковыми.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

Он обратил внимание на мощные сверхмалые ядерные реакторы "Буревестника". Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

"На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми", - сказал российский лидер.

"Мы недавно это с некоторыми из находящихся в этом зале коллег обсуждали", - добавил Путин.

Гиперзвуковая скорость значительно превосходит скорость звука в атмосфере. Гиперзвук начинается с 4,5 Маха. Один Мах - это 300 м/с, или 1 000 км/ч.