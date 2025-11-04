Делегация Азербайджана посетила Палату депутатов парламента Румынии

В рамках визита в Румынию делегация Азербайджана 4 ноября встретилась с председателем комиссии по культуре, искусству и медиа Палаты депутатов парламента этой страны Джорджем Михаилом Неамцу. Во встрече приняли участие председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, председатель правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев, посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов и другие члены делегации.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве развития медиа.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в культурной, гуманитарной и сфере медиа, а также реализации совместных инициатив в области общественной дипломатии, защиты семейных ценностей и обеспечения информационной безопасности.

Председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров сказал, что сотрудничество в аудиовизуальной сфере является важным инструментом для пропаганды культурных, духовных и семейных ценностей между народами. Он подчеркнул, что Азербайджан и Румыния могут еще больше углубить взаимные связи посредством телевизионных и радиопроектов, документальных фильмов и просветительских программ.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов рассказал о реформах в направлении инновационного развития медиа и коммуникации, укрепления креативных индустрий и продвижения семейных ценностей в обществе. Он отметил, что в рамках этого сотрудничества представляет интерес опыт Румынии с точки зрения кибербезопасности и защиты информационной среды, и подчеркнул, что в эпоху цифровых медиа обеспечение информационной безопасности и борьба с дезинформацией являются приоритетными направлениями как на национальном, так и на международном уровне.

Председатель правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев рассказал о растущем международном авторитете азербайджанских медиа. Он отметил, что совместные проекты в направлении более широкого представления в Европе богатого культурного наследия Азербайджана, особенно таких культурных центров, как Шуша, Баку и Нахчыван, могут сыграть значимую роль.

Председатель комиссии Джордж Михаил Неамцу подчеркнул значение сотрудничества между Румынией и Азербайджаном в области культуры и информации. По его словам, парламент Румынии, в том числе комиссия по культуре, искусству и медиа, уделяет особое внимание защите семейных ценностей, передаче национальной идентичности и культурного наследия будущим поколениям. Он отметил, что обмен опытом и мнениями с Азербайджаном в этом направлении внесет вклад в развитие культурных связей двух народов.

Принявшая участие во встрече председатель Комитета Палаты депутатов парламента Румынии по расследованию злоупотреблений, коррупции и обращений Лаура Герасим предоставила информацию о принимаемых в ее стране мерах по предотвращению незаконной деятельности, мошенничества, киберпреступлений и этических нарушений в цифровой среде. Она высказала мнение, что совершенствование правовых механизмов и повышение медиаграмотности являются важными приоритетами в румынском обществе.

Посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов подчеркнул, что встреча прошла в духе стратегического партнерства, отметив, что сотрудничество между нашими странами вступило в новый этап развития не только в политической и экономической, но и в культурно-гуманитарной и духовной плоскости.

В конце встречи Джордж Михаил Неамцу подписал и вручил членам азербайджанской делегации свою книгу The Trump Phenomenon.