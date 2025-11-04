Состав с зерном проследовал в Армению транзитом через Азербайджан

В соответствии с озвученным в Казахстане заявлением Президента Ильхама Алиева о снятии всех ограничений, существовавших с периода оккупации в отношении транзита грузов в Армению, состав с зерном транзитом через территорию Азербайджана проследовал в Армению.

Как сообщает Day.Az, 4 ноября в 00:15 из Российской Федерации транзитом через территории Азербайджана и Грузии были оформлены и отправлены на станцию Даларик в Армении 15 вагонов с зерном общим весом 1048 тонн 800 кг.

Отметим, Президент Ильхам Алиев во время государственного визита в Казахстан 21 октября 2025 года заявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали со времен оккупации.