Наука, политика, идеология – стратегическое видение Президента Ильхама Алиева

Выступление Президента Ильхама Алиева на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), является стратегической и глубоко содержательной речью как с научной, политической, так и с национально-идеологической точки зрения.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, в этом выступлении глава государства оценил как исторический путь развития азербайджанской науки, так и определил дальнейшие направления. "Выступление Президента Ильхама Алиева было посвящено анализу исторических этапов, через которые прошла азербайджанская наука в целом, важности наследия великого лидера Гейдара Алиева в этом развитии, определению в качестве приоритетных направлений в современную эпоху науки, технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности, военной промышленности, энергетического сектора, сохранения истории и языка. Азербайджанские ученые вносят свой вклад в успешное развитие страны, и в дальнейшем эта деятельность будет расширяться. Эти идеи подчеркивают постоянную поддержку государством науки и стратегическое значение интеллектуального капитала", - сказал политолог.

Он отметил, что глава государства посвятил важную часть своего выступления роли великого лидера Гейдара Алиева в развитии науки. "Гейдар Алиев еще в 70-е годы прошлого века сделал важные шаги в направлении совершенствования деятельности Академии, создания новых научно-исследовательских институтов и увеличения финансирования науки. По его инициативе тысячи молодых азербайджанцев получили образование в ведущих вузах Советского Союза, что послужило укреплению интеллектуального потенциала страны. Эта политика успешно продолжается и сегодня - десятки тысяч молодых азербайджанцев обучаются в ведущих университетах мира и, вернувшись на родину, служат ее развитию.

Твердая воля и верность народу великого лидера Гейдара Алиева спасли Азербайджан от кризиса начала 1990-х годов. Даже в те трудные времена он уделял особое внимание сохранению Академии и выделению средств на деятельность ученых. Президент Ильхам Алиев отметил, что за последнее десятилетие более чем в два раза увеличилось финансирование науки, обновилась инфраструктура сферы, создан научный фонд, приняты закон "О науке" и Государственная программа развития науки. Отремонтированы здания НАНА, построены новые здания для Национальной энциклопедии и Научной библиотеки. Вся эта работа была осуществлена в продолжение политики великого лидера Гейдара Алиева, и развитие науки стало долгосрочной стратегией государства", - сказал A. Гараев.

По его словам, в своем выступлении глава государства отметил, что сегодня технологическое развитие является главным приоритетом страны. От технологических возможностей зависит безопасность и устойчивое развитие страны, и в связи с этим особенно важна роль ученых. Поэтому государство должно инвестировать в развитие науки и техники, а ученые должны максимально использовать эти возможности.

Как отметил политолог, глава государства также коснулся важности искусственного интеллекта, заявив, что он уже является неотъемлемой частью будущего развития стран. "Азербайджан не должен отставать в этой области, государство и ученые должны работать вместе. Именно этой стратегической цели служат реформы в области цифровизации и кибербезопасности. Президент Ильхам Алиев расценил создание Центра кибербезопасности как своевременный шаг и привлек в эту сферу ученых. Кроме того, Азербайджан уже экспортирует продукцию военного назначения, и было уделено внимание началу процесса привлечения в эту сферу частного сектора", - сказал он.

A. Гараев отметил, что, говоря о достижениях в экономической сфере, глава государства подчеркнул, что ведущей силой Азербайджана является уже ненефтяной сектор. "Валютные резервы составляют более 80 миллиардов долларов, а внешний долг - чуть более 6 процентов от валового внутреннего продукта. Это важный показатель, обеспечивающий экономическую независимость Азербайджана. На освобожденных территориях осуществляются масштабные восстановительные и энергетические проекты. Построено более 30 гидроэлектростанций, генерирующая мощность солнечных и ветровых электростанций к 2030 году достигнет 6 тысяч мегаватт. Это основная опора стратегии "зеленой энергии" Азербайджана", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев, затрагивая в своем выступлении вопрос восстановления исторической справедливости и возвращения азербайджанцев в Армению, заявил, что это справедливый и естественный процесс. "Ссылаясь на карты царской России, глава государства отметил, что абсолютное большинство топонимов на территории современной Армении имеет азербайджанское происхождение. Научное изучение и представление этих фактов мировой общественности должно служить предотвращению фальсификации истории Азербайджана. Глава государства призвал ученых подготовить больше научных работ, выставок и презентаций по истории Азербайджана. Касаясь вопроса чистоты азербайджанского языка, он отметил, что язык является основным символом самобытности нации. Завершая свое выступление, Президент Азербайджана сказал, что военный парад, который пройдет через несколько дней на площади Азадлыг по случаю пятой годовщины праздника Победы станет символом гордости и единства азербайджанского народа. Он отметил, что азербайджанский народ всегда будет гордиться этой славной Победой, которая отражает силу государства, мощь армии и единство народа", - сказал А.Гараев.