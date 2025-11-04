https://news.day.az/officialchronicle/1793178.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля - ФОТО 4 ноября в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля состоялась встреча с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках встречи Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью школы, учебным процессом, музыкальными кабинетами и творческими успехами талантливых учеников.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля - ФОТО
4 ноября в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля состоялась встреча с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках встречи Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью школы, учебным процессом, музыкальными кабинетами и творческими успехами талантливых учеников.
Затем была представлена художественная концертная программа с участием учащихся школы.
В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских и мировых композиторов.
В заключение Лейла Алиева сфотографировалась на память с коллективом школы.
