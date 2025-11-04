Президент Пакистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени правительства и народа Пакистана, от себя лично передаю Вашему превосходительству и братскому народу Азербайджана самые теплые поздравления по случаю пятой годовщины Дня славной Победы.
Этот день является вселяющим гордость торжеством упорной борьбы и решимости азербайджанского народа, который, проявив самоотверженность, под дальновидным руководством Вашего превосходительства восстановил суверенитет и территориальную целостность своей Родины. Освобождение оккупированных территорий остается знаменательным достижением в современной истории Азербайджана, символизирующим справедливость, терпение и национальное единство.
Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значение, поскольку совпадает с продвижением позитивных результатов на пути к прочному миру в регионе после значительного развития отношений с Арменией. Этот исторический момент вселяет новые надежды на построение будущего, в котором будут обеспечены стабильность, сотрудничество и процветание для всех.
Пакистан еще раз подтверждает свою твердую и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Уверен, что дружественные и братские отношения между нашими народами и государствами будут укрепляться и в предстоящие годы.
Пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству пожелания крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, прогресса и процветания.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".
