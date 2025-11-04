В Баку состоялись плодотворные переговоры между азербайджанскими и французскими дипломатами

В Баку состоялись всесторонние и плодотворные переговоры между азербайджанскими и французскими дипломатами.

Как сообщает Day.Az, об этом написала посол Франции в Азерббайджане Софи Лагут на своей странице в Instagram.

"Сегодня состоялись всесторонние и плодотворные переговоры между азербайджанскими и французскими дипломатами. В Баку прибыли советник Президента Франции по дипломатическим вопросам в делах континентальной Европы Бертран Бюшвальтер и директор департамента МИД Франции по континентальной Европе Бриз Рокфёй. Они обсудили отношения между Азербайджаном и Францией, а также региональные вопросы с помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Хикметом Гаджиевым и представителем Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчином Амирбековым", - отметила она.

По ее словам, встреча прошла в позитивной атмосфере и стала важным шагом в укреплении двусторонних связей на фоне недавних встреч Президента Ильхама Алиева и Президента Эммануэля Макрона.