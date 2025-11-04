Бахар Мурадова о размещении детей в приютах

Размещение детей в приютах должно быть крайней мерой.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на пресс-конференции "Проблемы семьи, женщин и детей в законодательстве Азербайджана" в Баку.

"Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок рос в семье и не был лишен родительской заботы. Родители должны помнить, что рождение ребенка - это большая ответственность, шаг, напрямую влияющий на судьбу и будущее человека. Если семья сталкивается с трудностями, отказ от ребенка, выбрасывание его на улицу или уход от ответственности - не выход", - добавила председатель комитета.

Б.Мурадова отметила, что в регионах Азербайджана необходимо увеличить количество детских приютов и улучшить условия их содержания.

"Соответствующие предложения уже направлены в компетентные органы. Однако их реализация требует определенных финансовых ресурсов. Наша главная цель - всегда держать в центре внимания благополучие, безопасность и здоровье детей. Мы продолжим деятельность в этом направлении", - заключила она.