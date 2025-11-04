Полу-правда Никола Пашиняна: нужны не слова, а действия

Автор: Акпер Гасанов

"Возвращение армян в Карабах станет риском для мира, эта тема... вообще опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на открытии "Форума Орбели" в Ереване. Он сравнил мир с новорожденным ребенком, заявив, что мир нуждается в заботе: "Мы должны подписать мирный договор, провести делимитацию границы и оставить друг друга в покое".

Это заявление, с которым невозможно не согласиться. Ведь по сути премьер-министр Армении публично признал, что любая попытка вернуться к старым подходам по окончательному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта будет означать ревизию итогов той новой реальности, которая сложилась в результате 44-дневной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции в сентябре 2023 года.

Эти постулаты от Пашиняна можно считать его ответом сразу двум аудиториям, которые активно давят на нынешнее руководство Армении. Первая - внутриармянские реваншистские силы, которые продолжают спекулировать на теме "потерянного Карабаха", подталкивая общество к идее возврата к статус-кво до 2020 года. В первую очередь - это "карабахский клан" во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, а также дашнаки.

Вторая аудитория, к которой обратился Пашинян - армянская диаспора, прежде всего во Франции и США, где ресурсы и влияние позволяют продвигать политические инициативы, противоречащие мирному процессу между Баку и Ереваном. Мы ранее видели и ныне наблюдаем, как мировое армянство ангажирует политиков разного пошиба в своих странах для озвучивания провокационных нарративов, направленных на разжигание нового костра азербайджанофобии.

Да, после поражения в 44-дневной войне 2020 года, Пашинян оказался под мощнейшим давлением. Его политические оппоненты обвинили действующего премьер-министра Армении в "сдаче Карабаха" и все громче требуют "реванша", не скрывая, что готовы жертвовать дальнейшим будущим Армении ради возвращения к конфликту. И тема возвращения в Карабахский экономический регион Азербайджана незаконно проживавших там этнических армян - привычный инструмент в руках данных сил.

Всем им Пашинян и отвечает: попытка обсуждать возвращение армян в Карабахский регион Азербайджана означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта. То есть к тому, что уже привело к десятилетиям противостояния, разрушениям, человеческим потерям и к военному поражению Еревана. Иными словами, армянский премьер ясно дает понять внутренним критикам: данная тема не должна превращаться в манипулятивный инструмент для решения внутриполитических вопросов в Армении.

Очевидно же, что именно так вопрос временно оккупированных территорий Азербайджана и незаконно проживавшего там армянского населения десятилетиями использовался в РА. Это была основа национальной мифологии и средство удержания власти. И сегодня Пашинян пытается эту логику сломать. Однако делает это в условиях, когда не малая часть армянского общества все еще живет фантомной болью по чужим землям и готова поддержать провокационные заявления о важности "возвращения" в Карабахский экономический регион нашей страны.

Эти действия, направленные на срыв мирного процесса между Баку и Ереваном, активно поддерживает армянская диаспора - одна из самых организованных в мире. Они тиражируют тезисы о "праве армян вернуться в Карабах", полностью игнорируя факт незаконности их проживания там на протяжении десятилетий, и наличие международно признанных границ Азербайджана. Они же игнорируют и отметают право азербайджанцев вернуться на свои исторические территории, расположенные в современной Армении.

При этом, армянская диаспора ангажирует политиков, журналистов, общественных деятелей в странах проживания для поддержки своих провокационных постулатов. В итоге, мы слышим выступления американских, французских, бельгийских и иных "ораторов", выступающих с позиций, поразительно схожих с теми, на которых стоят дашнаки, "карабахский клан" и прочие "реваншистские" силы в Армении.

Но тут важно понимать, что для армянской диаспоры - это удобный и безопасный политический проект. Можно изображать из себя "патриотов" армянского народа, по сути ничем не рискуя и разве что тратя определенные средства на подкуп нужных политиков, журналистов и общественных деятелей. Но вот для Армении - это дорога к новому поражению. И Пашинян, фактически, публично указывает на это.

Он раз за разом подчеркивает, что Армения не может быть заложницей тех, кто живет вне региона и не будет расплачиваться за войну своими жизнями. Указанное им сравнение мира, установившегося между Азербайджаном и Арменией, с новорожденным ребенком - это, конечно, политический образ, призванный подчеркнуть хрупкость мирного процесса. Армения сейчас стремится выйти из состояния самоизоляции, в которую попала, оккупировав наши земли.

Но достижение этой цели невозможно без подписания мирного договора с Азербайджаном и без завершения процесса демаркация и делимитация границы с нашей страной. И главное препятствие на этом пути - Конституция Армении, в которой по-прежнему содержатся формулировки, указывающие на претензии к азербайджанским территориям.

Баку абсолютно обоснованно указывает Еревану: если вы говорите о мире, уберите из Основного закона все, что этому миру противоречит. Но Никол Пашинян до сих пор ограничивается лишь словами, без осуществления конституционной реформы. А в этих условиях любое соглашение между Азербайджаном и Арменией рискует оказаться временным.

Ведь, дорвавшиеся до власти в Армении "реваншисты" смогут его аннулировать. Соответственно, Азербайджан не получил пока достаточных гарантий безопасности, а стало быть и гарантий того, что не будет новой войны между нашими странами. Как видим, политическое будущее мира напрямую зависит от того, готов ли Пашинян превратить позицию в действие. Только слов тут мало. Нужны действия.